Der KURIER präsentiert die Lieblingsbücher der Leser

Die nächsten Wochen eignen sich - auf vielerlei Art - ideal zum Lesen, und der KURIER begleitet seine Leserinnen und Leser dabei. Wir starten die Initiative "Lesestoff", bei der sich das Teilnehmen lohnt: Schicken Sie uns Ihr Lieblingsbuch, erklären Sie uns, was Ihnen daran gefällt. Unter den Einsendern werden handsignierte Bücher von Georg Markus und Michael Pammesberger verlost.

So funktioniert's

Mailen Sie uns Ihre Buchempfehlung an lesestoff@kurier.at - bitte mit Foto von Ihnen mit ihrem Buch (Dateigröße mindestens 100 Kilobyte). Nennen Sie uns Ihren Namen, und beschreiben Sie bitte möglichst kurz (fünf Zeilen), worum es in dem Buch geht, was Ihnen gefallen hat und für wen Sie dieses Buch empfehlen würden.

Der KURIER präsentiert im Dezember von der Kuturredaktion kuratierte Empfehlungen auf KURIER.at/kultur.

Und unter allen Teilnehmern werden 20 neue, signierte Bücher von Georg Markus und Michael Pammesberger verlost. Wir freuen uns auf Ihre Empfehlungen!