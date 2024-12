Last Minute im Grätzel: Hingehen lohnt sich (für alle)

Man ist zufrieden, ohne euphorisch zu sein, so lautet der Tenor zum heurigen Weihnachtsgeschäft. Gut so, denn wir wissen: die Konsumlaune ist allgemein gedämpft, Wirtschaftslage und Stimmung und so. Der boomende Onlinehandel zwackt zudem noch viel vom stationären ab. Und trotzdem: die Geschäfte laufen überraschend stabil – und das darf man auch ruhig einmal positiv festhalten.

Wen es zum Einkaufen in Wiens Straßen zieht, der hat hoffentlich sein Grätzel, in dem er das tun kann – und kann damit Online umgehen und die völlig überfüllte City meiden, wo die Geschäfte zum Leidwesen der Touristen eh erst um 10 Uhr aufsperren.