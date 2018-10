Diskussionsforen und Chat sind Teil von Telekurier. Vielseitige Meinungen, Diskussionsbeiträge und Anregungen sind willkommen. Telekurier ist für offenen, aber respektvollen Umgang mit Themen und Mitmenschen. Die Meinungsfreiheit des Einzelnen endet daher dort, wo die Rechte anderer eingeschränkt werden.

Wir ersuchen die Teilnehmer um einen fairen und sachlichen Ton, selbst wenn es im Zuge der Diskussion zu Meinungsverschiedenheit kommen sollte. Beleidigung, Diskriminierung, Desinformation, Drohungen oder Verhetzung werden nicht geduldet. Um dies zu verhindern und sachliche Diskussionen zu fördern, gelten für die postende Community und Chats die folgenden Spielregeln - in ihrer Gesamtheit Netiquette genannt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich nicht an diese Netiquette halten, können aus den Diskussionen zeitweise oder gänzlich ausgeschlossen werden.

Die Netiquette-Regeln für Kommentare auf kurier.at finden Sie nachstehend, jene für den KURIER auf Facebook hier. Wann ein Posting strafrechtlich relevant ist, hat die Futurezone hier zusammengetragen. Was Sie gegen Hasspostings im Internet tun können, finden Sie hier zusammengefasst. Wenn Sie ein Hassposting auf kurier.at oder den Social-Media-Kanälen des KURIER finden, bitte melden Sie es an socialmedia@kurier.at

Regel 01:

Um an Foren und Chats teilnehmen zu können, müssen Sie sich zunächst registrieren. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer akzeptieren durch die Registrierung die Netiquette.

Regel 02:

Engagierte und lebhafte Diskussionen sind auf Telekurier willkommen, Sachlichkeit, Respekt vor den weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Community und Toleranz werden dabei vorausgesetzt. Unzulässig sind insbesondere diskriminierende Wortmeldungen, Beschimpfungen, Herabsetzungen, Drohungen, die Nutzung der Fäkalsprache, Pornographie, gewaltverherrlichende Äußerungen, hetzerische, menschenverachtende oder sexistische Texte, die sich gegen einzelne Personen oder Gruppen richten, sowie gegen die guten Sitten verstoßende Beiträge. Das betrifft auch Inhalte, die über von Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesetzte Links zu erreichen sind.

Regel 03:

Jede Autorin und jeder Autor von Postings und Diskussionsbeiträgen ist für deren Inhalt selbst verantwortlich. Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften sind einzuhalten. Beleidigungen von Protagonisten der betreffenden Berichterstattung sowie anderer Teilnehmerinnen und Teilnehmer der postenden Community sind verboten. Gleiches gilt für verleumderische und ruf- oder geschäftsschädigende Äußerungen. Da auch im Internet niemand anonym ist, können Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der postenden Community daher für Ihre Postings zur Verantwortung gezogen werden. Telekurier gibt Nutzerdaten jedoch Dritten nur dann bekannt, wenn hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Regel 04:

Das Copyright an den Beiträgen, soweit diese urheberrechtlich schutzfähig sind, bleibt bei den Verfassern. Mit der Veröffentlichung in Foren oder Chat räumen die Verfasser Telekurier das Recht ein, die Beiträge unbefristet auf Telekurier zu speichern, für Leserinnen und Leser zugänglich zu machen sowie (allenfalls auszugsweise) in der Tageszeitung KURIER zu veröffentlichen.

Regel 05:

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Beiträge dem vorgegebenen Themenkreis der Diskussion entsprechen. Privatangelegenheiten haben dabei nichts zu suchen. Auch private Meinungsverschiedenheiten zwischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehören nicht in die öffentliche Diskussion. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der postenden Community haben die Möglichkeit, der Netiquette widersprechende Postings zu melden.

Regel 06:

Die Redaktion von Telekurier behält es sich vor, zu einzelnen Themen keine Posting-Möglichkeit freizuschalten. Um mit der Redaktion in Verbindung zu treten, gibt es die Möglichkeit der Feedback-Formulare oder per Mail an socialmedia@kurier.at

Regel 07:

Die Nutzung von Namen und Bildern fremder Personen (z. B. von Stars, Politikern, Künstlern, etc.) zur Anonymisierung des eigenen Teilnehmer-Profils ist nicht gestattet. Derartige Accounts können aus der postenden Community entfernt werden.

Regel 08:

Die Freischaltung der Beiträge bei Chats erfolgt durch die Moderation, daher können Verzögerungen vor Erscheinen auftreten. Postings unterhalb von Berichten auf Telekurier werden grundsätzlich sofort freigeschaltet. Das Laden von Fotos, Videos oder Sound-Files ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung von Telekurier gestattet.

Regel 09:

Eine Nutzung des Forums zu kommerziellen Zwecken ist nicht erlaubt. Die Redaktion behält sich vor Werbebeiträge zu löschen.

Regel 10:

Telekurier ist nicht zur Veröffentlichung der Postings verpflichtet und ohne Angabe von Gründen zur jederzeitigen Löschung bereits veröffentlichter Postings und sonstiger Beiträge berechtigt. Telekurier behält sich insbesondere das Recht vor, Postings, deren Inhalt gegen eine der zuvor angeführten Regeln verstößt, zu löschen.

Erstellt am 1.3.2017