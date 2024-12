Karriereleiter: Erfolgreich ausgebildet

Mörtel anmischen, die Kelle schwingen und selbst ausprobieren, eine Ziegelmauer zu bauen: Das konnte man beim Baulehrlingscasting Ende November nach dem Motto: Bau deine Zukunft. Über den gesamten Tag hinweg zeigten die Lehrstellensuchenden und Schüler*innen in der BAUAkademie Wien in Guntramsdorf an den verschiedenen Stationen ihr Können und überzeugten nicht nur mit ihrer Motivation, sondern auch mit ihrem Engagement.

Etwa 50 Teilnehmer*innen konnte so in die Bereiche des Hochbaus, der Bautechnischen Assistenz und des bautechnischen Zeichnens hineinschnuppern und ihre Fertigkeiten demonstrieren. Besonders spannend wurde es am Nachmittag, als Baufirmen vor Ort waren und die jungen Talente die Chance hatten, sich persönlich vorzustellen. Persönliche Fragen wie „Welche Ausbildungs- oder Karrieremöglichkeiten bietet eure Firma?“, „Wie sieht ein typischer Arbeitstag im Baugewerbe aus?“ oder „Wie gelingt die Work-Life-Balance in der Baubranche?“ konnten so beantwortet werden. Das Casting hat den Vorteil, dass junge Menschen in die Baubranche hineinschnuppern können und namhafte Baufirmen die jungen Leute gleich kennenlernen, die sich wiederum noch vor Ort für eine Lehrstelle bewerben können.