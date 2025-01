Britischer Rapper Stormzy erhielt Fahrverbot

Der 31-Jährige erhielt ein neunmonatiges Fahrverbot, weil er mit seinem Handy am Steuer erwischt wurde, wie die britische Nachrichtenagentur PA aus einem Gerichtssaal in London meldete. Er war demnach mit einem Rolls-Royce im noblen Stadtteil Kensington unterwegs, als ihn ein Zivilpolizist im März vergangenen Jahres mit dem Mobiltelefon in der Hand sah. Stormzy bekannte sich schuldig.