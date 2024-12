Fünf Jugendliche stürzten in Tirol mit Pkw über Böschung

Die Jugendlichen - die weiteren waren im Alter zwischen 15 und 16 Jahren - konnten sich selbstständig und ohne offensichtliche Verletzungen aus dem Wagen befreien, informierte die Polizei am Montag. Vier Insassen wurden aber nach ersten Untersuchungen an Ort und Stelle mit der Rettung zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Hall in Tirol gebracht und dort zur Beobachtung ambulant aufgenommen. Der fünfte Jugendliche flüchtete zunächst "im Schock", wie es hieß. Er fuhr mit dem Taxi nach Hause und suchte daraufhin selbstständig die Innsbrucker Klinik zur medizinischen Abklärung auf.