Countdown Richtung Silvester läuft: Wo gibt es noch Feuerwerk?

Alle Jahre vor Silvester stellt sich die Frage - Feuerwerk, ja oder nein? Ist so etwas angesichts der hohen Lärm- oder Feinstaubbelastung noch zeitgemäß?

Längst haben sich Alternativen etabliert, die stiller, aber genauso spektakulär sein können. Einige Kommunen warten aber auch heuer wieder mit offiziellem Feuerwerk auf.

Burgenland: Feuerwerk vor Schloss-Kulisse In Eisenstadt wird wieder vor dem Schlosses Esterházy gefeiert, geboten werden Musik und allerlei Kulinarik, ehe es um Mitternacht ein Feuerwerk gibt. Den Eisenstädterinnen und Eisenstädtern steht ein besonderes neues Jahr bevor : 2025 steht im Zeichen von "100 Jahre Landeshauptstadt Freistadt Eisenstadt".

Kärnten: Feuerwerk in Velden In Klagenfurt dürfen Privatpersonen eine Stunde lang Feuerwerkkörper Kategorie 2, also z. B. Fontänen, zünden, erlaubt ist das zwischen 23.30 und 00.30 Uhr (ausgenommen von der Erlaubnis sind die Katastralgemeinden Gurlitsch und St. Peter am Karlsberg). Offizielles Feuerwerk der Stadt gibt es nicht. Ganz im Gegensatz zu Velden: Dort wartet der Tourismusverband wieder mit einem fünfminütigen Feuerwerk zu Mitternacht auf.

Niederösterreich: Lasershow in St. Pölten, Silvesterraketen in Baden In St. Pölten wird das neue Jahr mit einer Lasershow in der Innenstadt begrüßt, während Baden auf ein Feuerwerk setzt (Kurpark). Auch in der Stadt Weitra im Waldviertel gibt es ein Feuerwerk über dem Schloss.

Oberösterreich: Linz begrüßt 2025 mit Lichtshow In der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz wird das neue Jahr mit einer Licht- und Effektshow am Alten Markt begrüßt. Auf dem Platz gilt Böllerverbot.

Salzburg: Feuerwerk über der Festung In der Stadt Salzburg gibt es auch heuer wieder ein offizielles Feuerwerk, jenes über der Festung. Alles andere ist untersagt. "Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung findet die von der Stadt gewählte Vorgangsweise sehr gut", betont Vizebürgermeister Florian Kreibich. Privatpersonen dürfen keine Raketen abfeuern, im gesamten Stadtgebiet sind Feuerwerkskörper der Kategorie F2 – etwa Raketen, Fontänen, Feuerräder und Feuertöpfe – verboten. An Ständen, die auf öffentlichem Grund im Eigentum der Stadt stehen, dürfen zudem Raketen oder Böller nicht verkauft werden.

Steiermark: Lichtspektakel in Graz Seit 2014/15 kommt das offizielle Graz ohne Silvesterraketen aus, bis dahin wurde zu jedem Jahreswechsel ein Feuerwerk am Schloßberg gezündet. Der hohen Feinstaub- und Lärmbelastung wegen entschied man sich im Rathaus, einen anderen Weg zu gehen, um das neue Jahr zu begrüßen - mit Licht- und Wassershows am Hauptplatz bei freiem Eintritt. Zu Silvester stehen fünf jeweils 20-minütige Shows auf dem Programm, die das Rathaus mit Hilfe von Effekten aus Licht und Wasser bunt färben, begleitet wird das Spektakel von Musik. Die Shows starten um 17.30 Uhr, 19.30 Uhr, 21 Uhr, 22.30 Uhr und natürlich exakt um Mitternacht.

Tirol: Lichtspiele in der Innsbrucker Innenstadt, Feuerwerk am Berg Auch Innsbruck setzt auf bunte Lichtspiele im Stadtzentrum: Vier Künstlerinnen und Künstler gestalten dabei 3D-Lichtprojektionen auf Hausfassaden. Sie sind nicht nur in der Silvesternacht zu bewundern, sondern bis 6. Jänner 2025 (täglich ab 17 Uhr). Auf der Nordkette allerdings wird auch heuer wieder ein Feuerwerk gezündet. Wer vor Ort mitfeiern will, braucht ein spezielles Silvesterticket für die Auffahrt von Innsbruck zur Seegrube. Es kostet 79 Euro pro Person (Berg- und Talfahrt).



Zu Silvester hat die Hungerburgbahn von 19.45-23.15 Uhr bzw. 00.45 - 02.45 Uhr Betrieb; die Seegrubenbahn von 20 - 23.30 Uhr bzw. 00.30 - 02.30 Uhr. Die Bahnen verkehren jeweils halbstündlich.

Vorarlberg: Feuerwerk am Bodensee Die Stadt Bregenz lässt den Jahreswechsel ruhiger angehen: Im Stadtgebiet sind sämtliche Feuerwerke untersagt. Auch auf Privatgrundstücken dürfen keine Böller oder Raketen gezündet werden. Am Bodensee allerdings gibt es Feuerwerk: Vom Ufer oder vom Gebhardsberg lässt sich das "Bodensee-Rundum-Feuerwerk" gut sehen.

Wien: Silvesterpfad mit Musikfeuerwerk Wie schon im Vorjahr verzichtet der Silvesterpfad in Wien auf Silvesterraketen, macht aber mit einem Musikfeuerwerk Stimmung: An acht Plätzen – Rathausplatz, Freyung, Am Hof, Graben, Stephansplatz, Kärntner Straße, Neuer Markt und Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater– wird Musikprogramm geboten. Zudem werden die musikalischen Darbietungen auf LED-Wänden mit Bildern und Animationen untermalt.