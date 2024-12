Sollen SIlvesterböller verboten werden?

Dazu kam, dass man manchmal beherzt in Deckung springen musste, weil es ein paar Jugendliche besonders lustig fanden, Böller zwischen den Beinen von Passanten explodieren zu lassen. Für Menschen nur ärgerlich, für den Familienhund ein jährlich wiederkehrendes Trauma. Am Silvestertag steigerte sich das Geknalle dann in einen ununterbrochenen Klangteppich aus nicht enden wollenden Detonationen; der Hund lag da nur noch unter dem Bett und zitterte wie Espenlaub.

Aber auch Menschen kamen zu Schaden: Die Palette reichte vom Knalltrauma bis zu weggesprengten Fingern, weil es als besonders mutig und verwegen galt, den Böller bis kurz vor der Explosion in der Hand zu halten, was immer wieder in längere Spitalaufenthalte mündete.

Das alles geht heute in keiner Weise ab. Die Stadt ist rund um den Jahreswechsel bedeutend ruhiger und damit lebenswerter geworden, aber trotzdem nicht zum Sanatorium verkommen. Es gibt so viele Möglichkeiten, zu Silvester Spaß zu haben – die Knallerei geht also wirklich nicht ab.