Prosit Neujahr: Die besten Silvesterpartys in Niederösterreich

2024 geht zu Ende, das neue Jahr will ausgiebig gefeiert und begrüßt werden. Der KURIER hat einige Tipps für den Jahreswechsel in NÖ zusammengestellt. Einen stimmungsvollen Start ins neue Jahr verspricht St. Pölten. Auf Böller und Raketen wird verzichtet, stattdessen lässt eine Lasershow die Innenstadt mit bunten Lichtern erstrahlen. Los geht’s am Rathausplatz um 18 Uhr, Hütten-Bars öffnen um 15 Uhr. Am Rathausplatz kann man auch bei einem Wiener Walzer-Crashkurs der Tanzschule Schwebach teilnehmen, wo Schritte aufgefrischt oder Grundkenntnisse erlernt werden. DJs sorgen hier wie auch am Herrenplatz für Stimmung (www.st-poelten.at).

Traditionell lässt man es zu Silvester im Casino Baden krachen. Entweder im Inneren mit einem bunten Programm oder um Mitternacht im Freien im Kurpark beim spektakulären Feuerwerk (www.casinos.at). Ein großes Feuerwerk (bereits um 19 Uhr) lockt am 31. Dezember auch nach St. Corona am Wechsel. Im Familienskiland fahren die Lifte bis 17 Uhr, dazu kommen Fackellauf der Skischule und beste Verpflegung (www.wexlarena.at). Countdown ins neue Jahr In Korneuburg gilt ein Konfetti-Feuerwerk als Höhepunkt des Abends und als Countdown ins neue Jahr. Bis zwei Uhr haben bei der Silvesterparty am Hauptplatz die Gastronomie-Hütten geöffnet. Ein DJ sorgt für Partystimmung (www.korneuburg.gv.at). Prosit Neujahr wird auch in Weitra am Rathausplatz mit DJ, Gastro-Hütten und großem Feuerwerk um Mitternacht über dem Schloss gewünscht. In Zwettler Stadtzentrum kann man mit Feuerwerk und Donauwalzer am Dreifaltigkeitsplatz ins neue Jahr gleiten. Gefeiert wird auch in Mistelbach. Ab 14 Uhr mit dem Kindersilvester samt Eiszauber vor dem Rathaus. Ab 20 Uhr wird dann Party für die Erwachsenen mit Open End geboten. Wer es ruhiger will, ist im Stift Heiligenkreuz beim „Silvester Alternativ“ bei Gebet für Jung und Alt ab 21 Uhr in der Kreuzkirche willkommen (www.stift-heiligenkreuz.org). Oder aber man genießt die Natur bei einer Silvesterwanderung. Der Nationalpark Thayatal lädt dazu um 14 Uhr ein. (www.np-thayatal.at)

Konzerte und Auftritte Auch kulturell bietet der Jahreswechsel in NÖ einiges. In der Amstettner Pölz-Halle präsentiert das Wiener Operettenensemble eine Silvestergala mit Liedern aus „Wien, du Stadt meiner Träume!“ (www.avb.am). Das Mödlinger Symphonische Orchester wiederum lädt zum Silvesterkonzert ins Stadttheater (www.symphony.at). Und in Grafenegg begleitet das Tonkünstler-Orchester NÖ ins neue Jahr. „Im Feuerstrom der Reben“ nennt sich die Silvestergala im Stadttheater Wiener Neustadt mit Ildiko Raimondi und Herbert Lippert (www.stadttheater-wn.at). Ein magischer Silvesterabend erwartet Besucher ebenfalls in Wiener Neustadt bei der „Silvester Magic Show“ im Bill Cheung Magic Theater (magic-theater.at). Für alle, die selbst musikalisch aktiv sein wollen, bietet etwa die Chameleon Bar&Lounge in Reisenberg eine Karaoke Night.

Sportlich ins neue Jahr Sportlich lässt sich das neue Jahr in Krems am 31. Dezember beim 42. Silvesterlauf begrüßen. Auch in Gresten, Purkersdorf, Ernstbrunn und Gmünd wird zu Lauf-Events geladen. In Hirtenberg geht die älteste derartige Laufveranstaltung bereits zum 61. Mal über die Bühne. Wer zum Jahreswechsel hoch hinaus will, dem sei eine geführte Schneeschuhwanderung auf Rax oder Schneeberg empfohlen.