Von Walzertanz bis Katerfrühstück: Die besten Tipps für Silvester in Wien

„Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, dann freue Dich aufs Neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht“, soll Albert Einstein einst gesagt haben. Wieder steht ein neues Jahr vor der Tür – doch wo kann man es gebührend in Empfang nehmen und feiern? Der KURIER hat einige Tipps für den Jahreswechsel zusammengestellt.

Der Klassiker ist natürlich der Silvesterpfad: Zum 33. Mal wird in diesem Jahr in der Innenstadt gefeiert, laut Wirtschaftskammer plant jeder zehnte Wiener einen Besuch des Silvesterpfads. Auch heuer werden bis zu 800.000 Gäste erwartet, darunter auch viele Touristen, die eine der größten Silvesterfeiern Europas erleben wollen.

Das Programm ist vielfältig: Ab 14 Uhr finden zum Beispiel kostenlose Walzerkurse am Graben statt. Insgesamt gibt es sieben Bühnen in der Innenstadt (Am Hof, Freyung, Graben, Neuer Markt, Kärntner Straße, Rathausplatz und Stephansplatz): Musikalisch ist für jeden Geschmack etwas dabei – von Pop und Rock über Latin bis zu Elektro-Klängen. Gefeiert wird bis zwei Uhr nachts, der Eintritt ist frei (wienersilvesterpfad.at).