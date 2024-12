An insgesamt acht Locations lässt es sich am Silvesterpfad ins neue Jahr starten: Vom Rathausplatz ausgehend zieht sich der Pfad über die Freyung, den Platz Am Hof, den Graben, den Stephansplatz und die Kärntner Straße, um schließlich beim Neuen Markt zu enden. Außerhalb der City bietet sich der Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater für den Rutsch ins neue Jahr an, hieß es am Sonntag in einer Aussendung.

In der Silvesternacht kooperieren Polizei, Feuerwehr, Sanitätsdienst und Veranstalter in einer gemeinsamen Sicherheits- und Einsatzzentrale. Dort laufen alle Informationen zusammen und können "nahtlos" ausgetauscht werden.