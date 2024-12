Der 33. Wiener Silvesterpfad führt diesmal durch acht Locations in der Innenstadt und im Prater. Eine Bühne wird direkt am Wintermarkt am Riesenradplatz aufgebaut.

Die rund 100 Stunden Programm bei freiem Eintritt sollen auch dieses Jahr laut Stadt Wien Marketing Hunderttausende Besucherinnen und Besucher anlocken.