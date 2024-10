"Weg von der Walzerseligkeit“: Strauss-Jahr 2025 zeichnet neues Bild des Komponisten

Roland Geyer: In den ersten drei Monaten, nachdem ich die Konzeption des Strauss-Jahres übernommen hatte, gab es ein Aha-Erlebnis. So genial die Musik ist, in den Melodien, in der Tradition: Es hat sich brutal herausgestellt, dass es egal ist, wie man ein Konzertprogramm zusammenstellt – es kommt immer eine Art Neujahrskonzert heraus. Mir wurde schnell klar: So möchte ich das Festjahr Johann Strauss 2025 Wien nicht konzipieren.

Alles Strauss – aber nicht alles Walzer: Zum 200. Geburtstag des Walzerkönigs gibt es in Wien ein reichhaltiges Jubiläumsprogramm. Roland Geyer will damit den Blick auf den Komponisten grundlegend verändern (die Schreibweise „Strauss“ wird hier aus Gründen der Lesbarkeit übernommen).

Sondern? Auch beim Mozartjahr 2006 habe ich viel von der Musik, viel vom Geschehen rund um Mozart aus dem Heute programmiert. Mir wurde klar: Wenn dieses Strauss-Jahr 2025 über das, was 1999 zum 100. Todestag veranstaltet wurde, hinausgehen soll, muss man mehr machen als klassische Konzertprogramme. Man muss es völlig neu denken. Ich habe daher Künstlerinnen und Künstler aus zehn verschiedenen Genres eingeladen, sich mit Strauss per se auseinanderzusetzen, mit ihm als Basis und Katalysator etwas Neues zu kreieren, ihn nicht nur zu interpretieren. Sondern aus dem, was er darstellte und hinterließ, etwas zu formen: Ein Welthauptstadtjahr der Musik für Wien. Strauss war, heißt es, immerhin der erste Popstar. Woran ich nicht so recht glaube. Mir kam immer vor, dass ich bei Falco gelernt habe, dass Mozart der erste Popstar war! Mir gefällt der Begriff nicht sehr. Für mich heißt dieses Klischee: Ein Popstar ist der, dem es gelungen ist, populär zu werden. Was ja für das Gesamtunternehmen der Strauss-Familie schon das eigentliche Ziel war. Klar. Aber Beethoven war auch populär, und man würde nicht sagen, er war ein Popstar.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Popstars sind meist nur kurz in. Ist das nicht bei Strauss auch so, dass die Beziehung, die behauptete Liebe der Österreicher zu ihm, so etwas wie eine erkaltete Ehe ist, die man gar nicht mehr fühlt? Da gehe ich nicht konform. Man fühlt sie, aber man geniert sich ein bisschen. Warum? Für jeden, der seriös Musik macht, ist er der Tanzmusiker, der Unterhaltungskomponist. Aber wenn man sich seine großen Konzertwalzer anschaut, die sind ja gewaltig! Nicht umsonst haben Brahms, Bruckner und viele andere ihn um seine genialen Werke beneidet. Trotzdem hat es viel Überzeugungskraft gebraucht, die Künstlerinnen und Künstler zu gewinnen, sich einmal mit Strauss zu beschäftigen, und sie sich damit nichts vergeben und nicht in eine Schublade kommen. Diese Schublade, das muss ich gestehen, ist wahnsinnig gefährlich.