Johann-Strauß-Jahr 2025: Strauß' Queerness, "Zigeuner" und ein "Sparfuchs"

Roland Geyer: Wir haben 60 Projekte in zehn Genres für 238 Spieltage in Planung. Aber wir präsentieren nur ein Viertel Original Strauß, der Rest zeigt, was aus Strauß heute entstehen kann. Denn der große Unterschied zum Mozart-Jahr 2006, ist, dass wir bei Strauß viel mehr selbst produzieren müssen und alles neu selbst konzipieren. Aber es ist uns gelungen, so gut wie alle Kulturinstitutionen in Wien zu gewinnen.

Den wortwörtlichen Anpfiff des Festjahres, das nun unter dem offiziellen Motto „Wien in Strauss und Braus“ stehen wird, übernimmt Puppenmeister Nikolaus Habjan in seiner Nebenprofession als Kunstpfeifer. Am 1. Jänner 2025 mit Schlag Mitternacht läutet er unter dem Titel „Donauwalzer live!“ im Konzerthaus nicht nur das neue, sondern auch das Strauß-Jahr ein. Auch für den Schlusspfiff zeichnet Habjan verantwortlich, gibt es doch am 31. Dezember eine Silvestergala unter dem sprechenden Titel „By(e) Strauss“ im Theater an der Wien. Dazwischen sind 60 Projekte an 30 verschiedenen Standorten angesetzt.

Die Planungen für das Johan-Strauß-Jahr 2025 ruhen auf drei zentralen Programmsäulen, die sich Pur, Mix und Off nennen.

Werden Sie alle Operetten aufführen? Dafür bräuchten wir ein eigenes Haus, das uns das ganze Jahr zur Verfügung steht. Es würde auch keinen Sinn machen. Wir sind kein Festival, sondern wir haben ein Festjahr, in dem wir jede Woche eine Premiere in unterschiedlichen Genres zeigen werden. Das kann eine Operette sein, ein Konzert, eine Lichtinstallation, eine Performance oder ein Biopic. Es gibt 600 Werke, vor allem Walzer und Polkas, 15 Operetten, die Oper „Ritter Passmann“ und das Fragment eines Balletts nach „Aschenputtel“. Wirklich bekannt sind jedoch, abgesehen von der „Fledermaus“, „Wiener Blut“, „Nacht in Venedig“ und „Der Zigeunerbaron“. Der Rest seiner szenischen Werke ist heute weitgehend unbekannt. Das Problem sind meist die Libretti. Viele sind nicht wirklich gut, bei vielen ist es schwierig, sie in einem heutigen Kontext zu zeigen. „Fürstin Ninetta“ ist eines der interessanten Werke, die zentrale Figur tritt einmal als Mann, einmal als Frau auf. Genderfluidität bei Strauß? Oder auch Queerness, wir haben die Künstlergruppe Nesterval damit beauftragt. Sie werden genau in einem Jahr im Dianabad ihre Fassung zeigen. Auch in Verbindung mit dem „Donauwalzer“.

Viele meinen, „Der Zigeunerbaron“ wäre heute nicht aufführbar. Das Z-Wort im Titel, es geht um Diskriminierung einer Volksgruppe... „Der Zigeunerbaron“ kommt, das ist musikalisch die beste Operette von Strauß. Ich finde ihn besser als „Die Fledermaus“. Unsere Produktion ist noch Work in Progress, aber ich halte nichts davon, den Titel zu ändern, das heißt, einen „Z-Baron“ daraus zu machen. Man muss einen Weg finden, mit der Problematik im Stück umzugehen, aber den Titel zu verändern wäre falsch. Wir sind auch in Kontakt mit den entsprechenden Communities. Es geht darum, dass eine Minderheit an den Rand gedrängt wird. Wenn man diese Basis wegschneidet, gibt es das Stück nicht mehr. Manche meinen 20 Millionen Euro Budget seien zuviel für das Strauß-Jahr. Das Budget ist sehr knapp bemessen, das funktioniert nur, weil ich ein Sparfuchs bin. Aber ich bin im Moment guter Dinge, dass wir es schaffen. Wir beginnen am 1. Jänner um Null Uhr im Wiener Konzerthaus und enden am und 31. Dezember mit einer Strauss-Gala im Theater an der Wien. Sind Produktionen im Theater an der Wien überhaupt möglich, wird der Umbau rechtzeitig fertig? Im Oktober, da bin ich mir sicher. Das Theater an der Wien wird sich mit eigenen Produktionen einbringen, die sind aber als Eigenproduktion des Theaters an der Wien im Programm gekennzeichnet. Mit der Staatsoper wird es eine schöne Kooperation geben, die Volksoper wird neben der „Fledermaus“ zwei neue Operettenpremieren zeigen.