Laufen, Lachen, Leckereien: Silvester-Highlights im Burgenland

Sportlich geht es am letzten Tag des Jahres in Gols zu. Dort lädt das Ultralaufteam zum traditionellen Silvesterlauf am Volksfestgelände. Beginn ist schon um 10 Uhr. Direkt danach kann der Durst dann bei einer der zahlreichen Feiern der örtlichen Feuerwehren oder anderen Vereinen gelöscht werden – diese finden flächendeckend in beinahe jeder Ortschaft statt. Etwas gemächlicher wird in Oberdorf (Bezirk Oberwart) das alte Jahr verabschiedet: mit einer Silvesterwanderung, Start ist um 13 Uhr beim Gemeindeamt.

Neu ist heuer die Silvesterparty am Hauptplatz in Güssing, erstmals wird in der Bezirkshauptstadt unter freiem Himmel gefeiert. Geboten werden Feuerstellen, DJs und Livemusik, versprochen werden „Überraschungshighlights“.