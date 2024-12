Gute Aussichten ins neue Jahr: Die schönsten Silvester-Aussichtspunkte in Wien

Zuallererst muss festgehalten werden: Feuerwerkskörper dürfen nicht in Städten abgefeuert werden. Die Verwendung von pyrotechnischen Artikeln der "Kategorie F2" (Blitzknallkörper, Schweizerkracher, Pyrodrifter, Raketen, Knallfrösche, Sprungräder und andere) im Ortsgebiet ist nämlich generell verboten. Ausnahmeregelungen können aber durch den Bürgermeister erteilt werden. Mehr Infos dazu finden Sie hier.

Fakt ist, dass es in Wien dennoch Jahr für Jahr ein buntes Feuerwerksspektakel am Himmel gibt (meistens sieht und hört man die ersten bereits in den Nachmittagsstunden). Dass dabei aufgrund der hohen Verletzungsgefahr große Vorsicht geboten sein sollte, sollte jedem/jeder ebenfalls klar sein (hier gibt es Sicherheitshinweise im Umgang mit Feuerwerkskörpern).