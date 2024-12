Silvester 2024 in Graz: Fünf spektakuläre Shows auf dem Programm

Nur noch 20 Tage und 2024 ist Geschichte. Höchste Zeit, an die standesgemäße Begrüßung des neuen Jahres zu denken.

In der steirischen Landeshauptstadt rüsten sich die Veranstalter bereits für die große Silvestershow. Bis zum Jahreswechsel 2014/15 gab es in Graz ja noch das obligate Silvesterfeuerwerk am Schloßberg, doch die hohe Feinstaubbelastung ließ das nicht mehr zu.