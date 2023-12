Knallen, aber richtig: Welche Raketen und Böller wo erlaubt sind

Blitzknallkörper, Schweizerkracher, Pyrodrifter, Raketen, Knallfrösche oder etwa Sprungräder fallen in die Kategorie F2 und dürfen ab 16 Jahren verwendet werden. Sie sind aber im Ortsgebiet generell verboten. Ausnahmeregelungen können nur durch den Bürgermeister erteilt werden, der das Verbot zum Beispiel auch nur für bestimmte Ortsgebiete aufheben kann. ABER: Selbst wenn man sich in einem Gebiet aufhält, in dem Gegenstände der Kategorie F2 erlaubt sind, darf man sie nicht innerhalb oder in unmittelbarer Nähe einer Menschenansammlung zünden. Außerdem sind alle Kategorien ab F2 in der Nähe von Krankenhäusern, Kinderheimen, Alters- oder Erholungsheimen, Kirchen sowie Tierheimen und Tiergärten grundsätzlich verboten.

Pyrotechnik in Innenräumen

In geschlossenen Räumen dürfen nur pyrotechnische Artikel verwendet werden, die von vorne herein dafür produziert sind, sie sind außerdem immer in den Kategorien F1 oder F2 zu finden. Es handelt sich dabei zum Beispiel um Tischfeuerwerke, Traumsterne, Knallbonbons, Partyknaller oder Konfettikanonen. Ob die Produkte in Innenräumen erlaubt sind, muss auf der Packung ausdrücklich vermerkt sein.

