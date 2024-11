Tiercoach: Damit Haustiere zu Silvester nicht in Panik geraten

Im Gespräch kann geklärt werden, ob bzw. wie schnell das Haustier in Panik gerät. In manchen Fällen helfen Futterzusätze, Homöopathie, Glückshormone oder Bachblüten . CBD-Tropfen wirken bei Hunden auch kurzfristig, andere Präparate bauen sich erst langsam auf.

Vor allem bei chronisch Kranken bzw. vorbelasteten Patienten brauchen die individuelle Abstimmung des Präparat und die optimale Dosierung – neben Fachwissen – Zeit.

Flucht aufs Land bietet keine Sicherheit zum Jahreswechsel

„Es wird schon knapp, ein Hotelzimmer am Flughafen zu buchen“, weiß Reitl aus der Praxis. Der einstige Geheimtipp, Silvester in der Feuerwerksverbotszone zu verbringen, hat sich längst herumgesprochen. Das Land ist keine sichere Alternative. „In der Großstadt ist Silvester für sensible Haustiere ein großes Problem“, sagt der Zoodoc: „Doch es reicht, wenn der Nachbar ein Feuerwerk zündet, um Vierbeiner nachhaltig zu traumatisieren.“

