Outing nach tragischem Tod: Skispringer trauert um Partner

"Lange Zeit habe ich mich gefragt, ob ich jemals die Kraft finden würde, diese Worte zu schreiben." Mit diesen Worten beginnt der polnische Skispringer Andrzej Stekala ein Instagram-Posting, in dem er der Trauer um seinen Lebensgefährten Raum verschafft und es zugleich als sein Coming-out nutzt.

Der 29-Jährige erklärt öffentlich seine Homosexualität und schreibt: "Jahrelang habe ich im Schatten der Angst gelebt, im Verborgenen, aus Angst, dass das, was ich wirklich bin, mich zerstören könnte. Was ich jetzt schreiben werde, ist das Schwerste, was ich je in meinem Leben getan habe."