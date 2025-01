Wie Trainer Widhölzl die ÖSV-Adler in neue Sphären gehoben hat

Als im November in Lillehammer die Skisprung-Saison losging, mischte sich bei Andreas Widhölzl ein unangenehmes Gefühl in die Vorfreude: Er hatte Schiss. „Ich habe echt Schiss, dass jeder glaubt, dass es so weitergeht und wir alles zerreißen“, gab der Cheftrainer der österreichischen Skispringer unumwunden zu.

Tatsächlich scheint noch genug Luft nach oben gewesen zu sein. Die ÖSV-Adler haben in diesem Winter eine neue Umlaufbahn erreicht und starten am Mittwoch in Garmisch mit einer Mannschaft ins Neujahrsspringen (14.00, live ORF1), die ihresgleichen sucht. Der Dreifachsieg beim Tournee-Start in Oberstdorf durch Stefan Kraft, Jan Hörl und Daniel Tschofenig war eine Machtdemonstration und ein Vorgeschmack, was bei dieser Tournee noch kommen mag. „Riesenkompliment an das ganze Team. Unsere Leute sind über den Sommer noch einmal besser geworden“, lobt Cheftrainer Andreas Widhölzl.