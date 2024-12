ÖSV-Star Kraft vor der Tournee: „Das Skispringen ist mir sehr schwer gefallen“

Stefan Kraft fliegt in diesem Winter noch unter dem Radar. Vor dem ersten Tourneespringen in Oberstdorf (16.30, live ORF 1) stehen andere im Fokus.

KURIER: Mit welcher Form und welchem Gefühl gehen Sie in die Tournee?

Stefan Kraft, der letzte österreichische Tourneesieger (2014/’15) befindet sich als Weltcup-Vierter freilich in Lauerstellung.

Ich war so verwirrt, weil im Sommer noch alles perfekt war, und dann hat auf einmal gar nichts mehr funktioniert. Ich war im Training weit weg, ohne dass ich genau gewusst hätte, warum. Das Skispringen ist mir sehr, sehr schwergefallen. Von fünf Sprüngen sind vielleicht zwei gelungen, der Rest war zum Vergessen. Das nagt am Selbstvertrauen. Und diese Sicherheit habe ich erst wieder finden müssen.

Was hat Sie so verwirrt?

Gegen Ende der Vorbereitung hat es mich richtig gefuchst. Ich habe in dieser Zeit viel Selbstvertrauen verloren und war dann auch ziemlich verwirrt.

Sie sind der beste Skispringer der vergangenen zehn Jahre. Warum hat jemand wie Sie Selbstzweifel?

Nach einer erfolgreichen Saison wie der letzten ist es immer schwierig. Was verändert man? Wo wagt man einen Schritt? Was bewahrt man sich? Da kann man leicht einmal falsch abbiegen. Ich habe viel getüftelt beim Material und hoffe, dass ich die letzten kleinen Fragezeichen in ein Rufzeichen umwandeln kann. Jetzt ist es aber sowieso vorbei mit dem Ausprobieren und Testen, jetzt wird skigesprungen.

Sie sind Vierter im Weltcup, das ist aber schon Jammern auf allerhöchstem Niveau.

Das stimmt. Ich bin ohne grandiose Sprünge vorne dabei und weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Es fehlt im Moment vielleicht noch die letzte Stabilität, dass ich einen Sprung nach dem anderen runterklopfen kann. Wenn alles passt, dann wird auch der Einser wieder aufleuchten. Es muss nur noch der letzte Knopf aufgehen.