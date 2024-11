Skisprung-Cheftrainer Andreas Widhölzl: "Ich habe Schiss"

Andreas Widhölzl hört es nicht so gerne, wenn seine Springer Superadler genannt werden. In Anlehnung an die österreichische Erfolgsgeneration rund um Thomas Morgenstern und Gregor Schlierenzauer, die vor eineinhalb Jahrzehnten auf den Schanzen dieser Welt einen sportlichen Coup nach dem anderen gelandet hatten.

Widhölzl hält es als Cheftrainer lieber bodenständig und neigt nicht dazu, abzuheben. Auch wenn seine Skispringer in anderen Sphären schweben. „Ich habe wirklich Schiss, dass jeder glaubt, dass es so weitergeht und wir alles zerreißen“, gesteht der Tiroler Erfolgscoach vor dem Saisonauftakt am Freitag in Lillehammer.