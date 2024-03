"Machtdemonstration": Huber schnappte Kraft die Skiflug-Kugel weg

Huber beeindruckte schon im ersten Durchgang mit einem Sprung auf 247 m und setzte sich damit virtuell an die Spitze im Spezialweltcup. Kraft war schon nach dem ersten Teil Vierter, Precv Dritter und Zniszczol Zweiter. Der Slowene Timi Zajc, der noch eine kleine Chance auf die kleine Kugel gehabt hätte, verzichtete wegen Schulterproblemen auf ein Antreten.

"Ich war genau am Punkt"

Im Finale legte Kraft mit einem Satz auf 239,5 m vor, Domen Prevc konterte mit 238 m und setzte sich vor den Österreicher. Als vorletzter auf der Schanze segelte Zniszczol mit 237,5 m auf den zweiten Platz und schob Kraft auf den dritten. Huber beschloss den Wettkampf mit einem Sprung auf 242,5 m dann in spektakulärer Manier. Huber sagte nach dem Triumph: "Ich weiß selber nicht, was heute passiert ist. Aber ich war vom Tisch weg so am Punkt. Im zweiten Sprung bin ich echt nervös geworden, weil ich gemerkt habe, dass ich es gewinnen kann. Ich freu mich jetzt schon auf die nächste Saison.