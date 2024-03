ÖSV-Erfolgscoach Widhölzl: "Vor der nächsten Saison habe ich Angst"

Was hat Sie als Cheftrainer in dieser Saison am meisten begeistert?

Die Skiflug-WM am Kulm war das Riesenthema, weil wir auch vom ÖSV die klare Vorgabe hatten, dass die WM über allem steht. Dass es dann so aufgeht, war richtig cool. Es ist überhaupt sehr viel Positives passiert. Aber wissen Sie, was mir als Trainer am meisten taugt?

Verraten Sie es.

Dass sich unsere Athleten miteinander freuen. Da ist es völlig egal, wer gewinnt oder am Stockerl steht, die freuen sich alle gemeinsam. Das ist eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit der letzten Jahre. Das sind keine Egoisten, die nur auf sich schauen und dem anderen nichts gönnen, sondern das ist ein verschworener Haufen. Mir ist wichtig, dass keiner zu kurz kommt. Aber auch das haben wir uns erarbeiten müssen.