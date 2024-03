Wie Trainer Widhölzl die ÖSV-Springer wieder zu Superadlern machte

Seit 2020 ist der Tiroler mittlerweile in dieser Position tätig und sein persönlicher Flugschreiber spuckt bemerkenswerte Daten aus: WM-Gold 2021 (Stefan Kraft), Olympiasieg mit der Mannschaft 2022, Triumph im Nationencup in der vergangenen Saison 2022/’23. Aber der heurige Weltcupwinter toppt noch einmal alles.

Widhölzl, der 2006 mit dem Team Olympia-Gold gewann, war in den Anfängen dieser Hochphase selbst noch aktiv und er hat mitbekommen, dass seinerzeit beileibe nicht alles Gold war, was nach außen hin so geglänzt hat. „Es hat damals intern einige Reibereien gegeben“, gesteht Schlierenzauer.

In dieser vertrauten Umgebung gelang der gesamten Mannschaft der Sprung auf ein höheres Level. Manuel Fettner, der in wenigen Monaten 39 wird, erlebt gerade die beste Phase seiner Karriere. Mit Michael Hayböck und Daniel Huber sind zwei weitere Routiniers nach schwierigen Jahren wieder durchgestartet. Jan Hörl, der lange den Ruf eines Luftikus hatte, ist so stark wie noch nie und feierte zwei Saisonsiege. Nicht zu vergessen Daniel Tschofenig, den Widhölzl als unbekannten Teenager in die Nationalmannschaft holte und der sich inzwischen an der Weltspitze etabliert hat.

Es könnte für Widhölzl also besser nicht laufen, wäre da nicht das Dilemma mit den limitierten Startplätzen. Im Hintergrund drängen etliche hochtalentierte Springer nach, die in jeder anderen Nation Leistungsträger und gesetzt wären. „Das sind für mich die härtesten Entscheidungen, wenn ich Leute nicht im Weltcup mitnehmen kann, die es sich eigentlich verdient hätten.“