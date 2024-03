Stil am Eis: Eine österreichische Eiskunstlauf-Legende wird 80

Als sie noch pirouettendrehend übers Eis wirbelten, blieb in den Wirtshäusern kein Platzerl vor den Schwarzweiß-Apparaten leer.

Dass er kaum noch jemandem ein Begriff ist – stört den zwei Mal zu Österreichs Sportler des Jahres gewählten Wiener nicht. Dass der so traditionsreiche österreichische Eiskunstlaufsport gerade hierzulande zum medialen Randereignis verkam, aber tut nicht nur ihm sondern auch den einst so erfolgreich gewesenen Damen Ingrid Wendl , Regine Heitzer , Hanna Walter und Olympiasiegerin Trixi Schuba (die mit ihm auf dessen Runden anstoßen werden) ein bissel weh.

Das Schaulaufen zum WM-Ausklang sei jahrelang überhaupt die meistgesehene Sendung gewesen, weiß Danzer. Mit Ingrid Wendl kommentierte er für den ORF später Kunstlauf-Großereignisse.

Welche seiner sieben Goldenen glänzt für ihn in der Erinnerung am meisten? „Die von der WM 1967 in Wien.“ Es war die letzte Freiluft-WM. Und zwischen ihm und Wolfgang Schwarz „eigentlich a Unentschieden-Partie“.

17 von 18 Duellen gewann Danzer. Just bei Olympia 1968 in Grenoble drehte Schwarz den Spieß um.