Jagd auf den Skiflug-Weltrekord: Sport-Zahlen für die Ewigkeit

Auf der Kappe von Skispringer Stefan Kraft sind seitlich vier Zahlen eingestickt. 253,5 steht da, als Reminiszenz an den Weltrekord, den der Salzburger seit 2017 hält, seit seinem denkwürdigen Flug in Vikersund. Auf jener Schanze, auf der Kraft heute seinen dritten Sieg im Gesamtweltcup fixieren könnte. 253,5 Meter – eine Zahl, die jeder, der auf das Skispringen fliegt, kennt. Wie so viele andere Ziffern, Resultate und Codes. Eine Reise durch die Zahlenwelt im Sport.