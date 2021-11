Motorrad-Star Valentino Rossi und sein größter Fan

Abel weiß so gut wie alles über Rossi, er kennt dessen Rituale, er weiß, wo er im Paddock stehen muss, um Chancen zu haben, ihn zu treffen. Absolut niemals gebe Rossi ein Autogramm vor Training oder Qualifying. Im Anschluss daran gibt es die ausführliche Analyse mit dem Team. Erst danach verlässt er das Motorhome.

„Wenn man im Paddock gewisse Regeln einhält, kommt man ziemlich weit“, sagt Abel. Höflichkeit stehe dabei an erster Stelle. „Eine Drängelei mag Vale gar nicht. Wenn er fünf Autogramme gibt und ich bin der Siebente, dann muss ich das akzeptieren.“ Zweiter Punkt: Respekt. „Ich würde nie vor seinem privaten Haus warten. Ich bin ja kein Stalker.“

Ein höfliches Fragen brachte Abel einst in Misano in den Truck von Rossis Helm-Marke AGV. Dort wollte er nur ein Foto vom originalen Kopfschutz machen. „Plötzlich wurde mir der Helm vom Vale in die Hand gedrückt, mit dem er gerade zuvor das Training gefahren ist. Das Futter innen war noch schweißnass“, schwärmt Abel.

Rossis Rituale

Zu einem folgenschweren Aufeinandertreffen kam es am 8. August dieses Jahres beim Grand Prix der Steiermark. Gerhard Abel war als Helfer am Red-Bull-Ring; als Pick-up-Fahrer war es seine Aufgabe, gestürzte Piloten mit seiner kleinen KTM-Maschine zurück in die Box zu fahren. Als das Rennen beendet war, war Abel genau vor der Rossi-Tribüne stationiert. „Ich habe genau gewusst, dass er da stehen bleiben wird. Und da er im Nassen noch die Trockenreifen hatte, war klar, dass er auf dem Asphalt bleiben wird. Also bin ich losgesprintet.“ Ein anderer Streckenposten bekam das Motorrad an der Front zu fassen, Abel griff am Heck zu. Rossi stieg auf seine Maschine, winkte seinen Fans, stützte sich an Abels Helm auf. Dieser wiederum streckte seinen rechten Arm in die Höhe, entblößte dadurch die Rossi-Tätowierung – und dahinter drückte Rossis Leibfotograf auf den Auslöser.

„Das Foto ist in Social Media um die Welt gegangen“, erzählt Abel. „In Italien war es in allen Zeitungen. Mich haben danach Leute angesprochen und mich um ein gemeinsames Foto gebeten. Dieses Bild hat mir Türen geöffnet.“