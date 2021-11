Verstappen vs. Hamilton: Episches Duell mit rot-weiß-roter Färbung

Vor dem Rennen in Brasilien an diesem Sonntag (18 Uhr MEZ) sprechen Experten und Außenstehende von einem Titelduell für die Ewigkeit. Das Fachmagazin Autosport hat den WM-Kampf zwischen Lewis Hamilton (Mercedes) und Max Verstappen (Red Bull) in der Liste der größten Rivalitäten der Formel-1-Geschichte bereits auf Rang sieben gehoben.