Spannender als die Realität: Wie Netflix die Formel 1 spaltet

Doch ausgerechnet der WM-Leader übte zuletzt Kritik am Doku-Format mit seinen bisher drei Staffeln zu je zehn Folgen; Max Verstappen wird den Machern der Serie ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehen. Gegenüber der Associated Press begründete er, dass in der Serie „Rivalitäten gezeigt werden, die so gar nicht existieren. Das ist Fake.“

Er verstehe „ein gewisses Maß an Dramatisierung, um die Popularität (...) zu steigern. Aber als Fahrer möchte ich nicht Teil davon sein.“ Laut Verstappen werden Aussagen so verdreht, dass sie dem Regisseur in die jeweilige Geschichte passen. „Sie stellen dich immer so dar, wie sie es wollen.“