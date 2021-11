"Schwätzer", "Mund halten": Der heiße Titelkampf in der Formel 1

Christian Horner und Toto Wolff sind längst Hauptdarsteller in der großen Show der Formel 1. Für die Hollywood-Unterhaltung auf dem Asphalt sorgen am Sonntag in Mexiko (20 Uhr/live ServusTV, Sky) zwar ihre Piloten Max Verstappen und Lewis Hamilton. Doch abseits davon liefern die beiden Teamchefs auch selbst Schlagzeilen.

Jede Show ist nur so gut wie ihre Darsteller. Der eine, Wolff, ist Teamchef von Mercedes, Boss des WM-Zweiten Hamilton, dekoriert mit jeweils sieben Konstrukteurs- und Fahrer-Titeln nacheinander. Kein anderer Teamchef in der Historie der Motorsport-Königsklasse kann so eine Serie vorweisen.