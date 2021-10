Formel 1 boomt in den USA: "Die sind verrückt nach Sport"

Offiziell gibt der Veranstalter keine Zahlen bekannt, aber kolportiert wurden 360.000 Zuschauer über das ganze Wochenende. Schon beim dritten freien Training am Samstag waren die Freiflächen bei bestem Wetter übersät mit Schirmen, Decken und Menschenmassen. Coronaauflagen gibt es in Texas so gut wie keine mehr, auch an der Rennstrecke gibt es nur für geschlossene Räume noch ein paar Regeln.

Die Veranstalter machen zudem einen guten Job wenn es darum geht, die Zuschauer bestmöglich zu unterhalten. Große Konzerte gehören seit der Premiere 2012 zum Rahmenprogramm. Am Freitag spielten Twenty One Pilots („Stressed Out“), am Samstag war Billy Joel („Piano Man“) das im Eintrittspreis enthaltene Zuckerl für die Fans nach dem Qualifying, die auch ein Basketball-Trikot mit „Hamilton“ und dessen Nummer 44 tragen.

Local Hero fehlt noch

Der Ansatz von Wettkampf und Show ist so erfolgreich, dass sich inzwischen sogar Fahrer aus der im Land tief verwurzelten Nascar-Rennserie die Formel 1 zum Vorbild nehmen. Denny Hamlin etwa war nicht glücklich mit dem Zuschaueraufkommen in Fort Worth am vergangenen Wochenende und sagte: „Es muss einfach mehr geben als dass wir auftauchen und Rennen fahren, wie es jetzt der Fall ist.“

Im Grunde fehlt nur noch ein sogenannter „local hero“ - ein Amerikaner im Fahrerfeld.