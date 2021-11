Die Frage vor dem Heimrennen: Darf Sergio Pérez gewinnen?

„‚Checo‘ ist in Mexiko ein Held“, sagte der Promoter des Rennens, Federico González Compeán, auf motorsport-total.com. Üblicherweise spüle das Rennen 700 Millionen US-Dollar in die Wirtschaft des Landes. Heuer werden es noch mehr sein, sitzt doch Pérez in einem siegfähigen Auto; zuletzt war er zwei Mal in Folge auf dem Podest; mehr als 100.000 Zuschauer werden erwartet. „Sie haben versucht, noch mehr Tribünen hinzustellen“, sagt Pérez. „Aber sie haben einfach nicht mehr Platz.“