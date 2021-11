Mit Crash zum Titel? Hamilton will WM auf "richtige Art gewinnen"

Lewis Hamilton will die Formel-1-WM im Zweikampf mit Spitzenreiter Max Verstappen ohne einen möglicherweise entscheidenden Crash gewinnen. "Wir haben nie eine Weltmeisterschaft auf diese Art gewonnen, ich habe nie eine Weltmeisterschaft auf diese Art gewonnen", sagte der Mercedes-Pilot am Donnerstag vor dem Grand Prix in Mexiko-Stadt.