ÖSV-Star Hütter: Mit einer Schmerztablette zum Abfahrtssieg

Haben Sie Ihren Erfolg schon realisiert? Hütter: Es ist seltsam, so soll es aber auch sein. Ich glaube, es ist gut, im Moment nicht allzu viele Gedanken im Kopf zu haben, das Ganze zu genießen, ein bisschen verwirrt zu sein und zu denken: Das ist echt, das Ding (zeigt auf Kugel, Anm.) gehört mir.

Cornelia Hütter gelang beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm die große Sensation. Auf den letzten Drücker sicherte sich die Steirerin die Abfahrtskugel und machte dabei 72 Punkte Rückstand auf Lara Gut-Behrami wett.

Ist das der größte Tag Ihrer Karriere?

Es ist der Tag, an dem man es am meisten genießen kann. Die größten Tage sind die, die keiner sieht und vielleicht auch die, die nicht so gut sind. Denn durch die wird man stärker.

Sie hatten am Samstag eine unfreiwillige Begegnung mit einer Torstange. Hat Sie das heute beeinflusst?

Nein, die Anja, unsere Physio, hat einen super Job gemacht. Ich bin zwar blau, wenn man mit 120 gegen eine Plastikstange fährt, ist klar, dass was bleibt. Gott sei Dank war es nur die Muskulatur und nicht das Gelenk. Natürlich habe ich heute eine Schmerztablette geschluckt und die Ski auf der anderen Seite getragen, aber das Kugelstemmen geht.