Sensation in Saalbach: ÖSV-Star Hütter holt sich die Abfahrtskugel

72 Punkte lag Cornelia Hütter vor der letzten Saison-Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm hinter Lara Gut-Behrami. Ein Rückstand, der eigentlich nicht wettzumachen ist, schon gar nicht gegen eine Lara-Gut Behrami, die sich in diesem Winter so stark, wie noch nie präsentierte.

Cornelia Hütter schaffte am Zwölferkogel die große Sensation: Während die Schweizerin strauchelte und nicht in die Punkteränge kam, raste Hütter zum Sieg und schnappte sich noch die kleine Kristallkugel für den Sieg im Abfahrtsweltcup.