ÖSV-Pechvogel Ortlieb: "Mir ist der Unterschenkelbruch lieber"

Aber es stimmt. Wenn man immer wieder die gleiche Verletzung hat, zum Beispiel immer an der Bandstruktur im Knie, dann verliert man über kurz oder lang im Kopf das Vertrauen in diese Körperstelle. Eigentlich waren immer meine Knie die Schwachstellen. Jetzt ist was anderes kaputt gegangen. Das zeigt mir, dass die Knie wieder stabil sind. Das war für mich mental sehr wichtig. Mir ist der Unterschenkelbruch lieber als noch ein Kreuzbandriss.

Richtig problematisch wäre ein neuerlicher Patellasehnenriss gewesen. Das hatte ich schon in beiden Knien, wenn das noch einmal gerissen wäre, dann wäre es sehr schwieriger geworden. Ich bin extrem froh, dass ich eine Verletzung habe, die ich so noch nicht hatte.

Wie wichtig war in der Hinsicht Ihre WM-Silbermedaille in der Abfahrt 2023?

In Hinblick auf die nächste Saison war der Zeitpunkt vermutlich gut. Dafür verpasse ich halt heuer den ganzen Winter. Im Endeffekt habe ich acht Monate trainiert für kein Rennen und darf jetzt wieder zwölf Monate trainieren. Wenn du dich im Dezember verletzt, dann wirst du täglich mit dem Winter und den Rennen konfrontiert und siehst, was du verpasst – das ist echt hart. Es macht alles vielleicht ein bisschen erträglicher, dass heuer kein Großereignis ist.

Wenn man etwas Positives finden will: War der Zeitpunkt Anfang der Saison womöglich noch das Beste an Ihrer Verletzung? Sie haben jetzt lange Zeit für Ihre Reha.

Sicher wäre es manchmal vielleicht feiner, wenn man weniger nachdenkt. Aber ich kann es nun einmal nicht ändern. Ich habe viele Ziele erreicht, weil ich so denke, wie ich denke. Ich akzeptiere Dinge nicht einfach nur, sondern ich hinterfrage sie. Mir ist klar, dass ich durch die ganzen Verletzungen nicht die besten Voraussetzungen habe. Und trotzdem habe ich es geschafft, weil ich mir sehr viele Gedanken mache, was ich optimieren kann.

Haben Sie einen Fahrplan oder Etappenziele?

Aktuell geht es für mich darum, ein Gangbild zu erlernen. Ich darf den Fuß belasten und gehen, aber es ist gerade noch ein starkes Humpeln. Bevor ich mit dem gezielten Training anfangen kann, sollte ich normal gehen können. Denn ein schlechter Gang beschädigt auch die anderen Strukturen. Die Zeit nehme ich mir. Für den Zeitplan ist es extrem entscheidend, wie es sich mit der Platte im Unterschenkel im Skischuh verhält. Ob es möglich ist, damit zu fahren oder ob man sie entfernen muss.

Wenn man das alles hört: Haben Sie nie den Spaß verloren? Wollten Sie nie den Hut drauf hauen?

Ich mache es einfach viel zu gerne. Bei meiner Silbermedaille in der Abfahrt habe ich wieder gemerkt: Es war es so wert, dafür zu kämpfen. Ich würde es wieder tun, auch wenn der Preis ein sehr hoher ist. Aber das, was ich dafür erhalte, das kann man schwer beschreiben und das zeichnet Spitzensportler aus. Du machst von klein auf Entbehrungen, die du gar nicht als Entbehrungen empfindest, weil du es einfach gern tust. Das ist ein Privileg, in der Situation zu sein, das machen zu dürfen und bei den Besten der Welt sein zu dürfen. Wie viele gibt es, die alles dafür tun, es aber nie schaffen? Nur weil ich wieder einmal eine Verletzung habe, zu sagen: Mir reicht’s! An dem Punkt bin ich nicht.