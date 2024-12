Ein 6. Platz ist zu wenig: ÖSV-Olympiasieger darf nicht zur Tournee

"Wir haben das schon im Herbst so festgelegt", erklärt Cheftrainer Andreas Widhölzl. Bereits bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg wird Markus Müller am Wochenende Manuel Fettner ersetzen. "Er soll sich in Ruhe auf die Tournee vorbereiten können", sagt Widhölzl. "Ich weiß, dass es für Manuel Fettner bitter ist."