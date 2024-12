Der König der Lüfte: Die Erfolgsgeschichte von ÖSV-Star Stefan Kraft

3 Siege

feierte Stefan Kraft bereits beim Tournee-Auftaktbewerb in Oberstdorf. 2014, 2016 und 2024 – kein anderer Springer hat im Allgäu öfter gewonnen. Auf der Schattenbergschanze steht der Österreicher gerne im Rampenlicht: 2021 wurde er in Oberstdorf Weltmeister.

4 Schanzen

gibt es im Weltcup, die für den Pongauer Seriensieger noch ein weißer Fleck sind und auf denen er noch nicht aufs oberste Treppchen springen konnte. Darunter sind auch zwei Tournee-Bakken: Garmisch und der Bergisel. Die beiden anderen Schanzen, auf denen er nicht siegte: Titisee-Neustadt und Willingen.

10 Mal

in seiner Karriere erlebte Stefan Kraft den Finaldurchgang nur als Zuseher. Das ist eine bemerkenswerte Quote, bei insgesamt 312 Starts im Weltcup landete er 302-mal in den Punkterängen. Kurios: Ausgerechnet in seiner bisher erfolgreichsten Saison mit 13 Siegen ging der Pongauer im letzten Winter zweimal leer aus: 39. in Willingen, 49. in Lahti.