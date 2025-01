Burgenland 2025: Wahlen, viel Musik, ein Jubiläum

Es geht noch früher als früh: 2020 fand die Landtagswahl am 26. Jänner statt, dieses Mal am 19. Jänner. Ob‘s der SPÖ wieder Glück bringt, wird man sehen. Die Roten wollen jedenfalls die beim letzten Mal eroberte absolute Mandatsmehrheit verteidigen, die fünf anderen antretenden Parteien – ÖVP, FPÖ, Grüne, Liste Hausverstand und Neos – wollen genau das verhindern. Wahlberechtigt sind 250.399 Burgenländerinnen und Burgenländer ab 16 Jahren; 36 Mandate sind zu vergeben. Der monatliche Bezug eines Mandatars liegt aktuell bei 6.705 Euro brutto. Das sind 65 Prozent des Salärs eines Nationalrats – Bezugspunkt für die Bezügepyramide von Politikern. Der Präsident des Landtags erhält 131 Prozent eines Nationalratsbezugs, das sind 13.585 Euro.

Musik- und Festivalfans sollten sich im kommenden Jahr viel Zeit nehmen, denn das Programm ist dicht gedrängt. Liebhaber des kulturellen Hochgenusses freuen sich auf die Schloss-Spiele Kobersdorf (Geschichten aus dem Wienerwald ab 1. Juli), die Oper im Steinbruch St. Margarethen (Der fliegende Holländer ab 9. Juli) oder die Seefestspiele Mörbisch (Saturday Night Fever ab 10. Juli). Ruhigere Klänge werden auch beim Piano-Festival „Keys to Heaven“ (23. bis 25. Mai), beim Kammermusikfest Lockenhaus (10. bis 19. Juli) oder beim Herbstgold-Festival in Eisenstadt (10. bis 21. September) angeschlagen.

Schon etwas früher wird sich zeigen, ob die Oberwart Gunners es schaffen, ihren Meistertitel aus der Vorsaison zu verteidigen. Zum Jahreswechsel standen die Vorzeichen gut und Oberwart mit elf Siegen und nur drei Niederlagen an der Tabellenspitze.

100 Jahre Landeshauptstadt Eisenstadt

Am 30. April 1925 beschloss der Landtag, Eisenstadt zum Sitz der Landesregierung zu machen. Seit damals gilt die Freistadt auch als Landeshauptstadt, auch wenn der formale Beschluss erst 1981 folgte. Am 30. April 2025 eröffnet die Stadt ein eigenes Museum, die Stadtvilla in der Pfarrgasse. Es soll ein "Jubiläumsgeschenk" Eisenstadts ans Burgenland sein. Das Strobachhaus in der Pfarrgasse ist eine ehemalige Arztvilla, die die Stadt vom Konvent der Barmherzigen Brüder gemietet und anschließend erst zur Stadtvilla umbenannt und dann auch umgebaut hat.