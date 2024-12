Festival-Quartett im Schloss Esterházy mit 35 Konzerten

Das Schloss Esterházy wird so auch 2025 mit Veranstaltungen wie dem Herbstgold Festival, der Konzertreihe "classic.Esterhazy" und neuen Formaten wie dem Pianofestival "Keys to Heaven" ein Zentrum für musikalische Vielfalt sein. Dazu kommen noch das Streichquartettfestival "quartetto plus" und die Sommer-Matineen.

Konzertreihe classic.Esterhazy

Traditioneller Auftakt des jährlichen Konzertreigens findet am 19. Jänner 2025 statt und wird von Sir András Schiff und seiner Capella Andra Barca gestaltet. Ein weiterer Höhepunkt ist die dritte Ausgabe des hochkarätigen Streichquartettfestival quartetto plus, bei dem das Cuarteto Casals, aber auch der Schauspieler Sebastian Koch mit einem Jazzprojekt zu Arthur Schnitzlers Traumnovelle erwartet werden.