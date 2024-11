Esterhazy will in der ersten Liga spielen

Oje, beginnt sich das Personalkarussell schon wieder zu drehen? Auf diesen Gedanken hätte man verfallen können, als Esterhazy in der Vorwoche die Verpflichtung von Rico Gulda ankündigte. Der 56-jährige Pianist und Kulturmanager wird am 1. März 2025 Gesamtleiter der musikalisch-kulturellen Aktivitäten der Esterhazy Privatstiftung in Eisenstadt.

Vor zehn oder 15 Jahren waren künstlerische Leiter bei Esterhazy das Gegenteil ihres übergroßen Ahnherrn Joseph Haydn, der 31 Jahre geblieben war. Kaum waren sie aus Wien, dem Saarland oder New York kommend in Eisenstadt vorgestellt, war ihr Gastspiel in der Provinz auch schon wieder vorbei.