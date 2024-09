Fürstenhaus und Landesfürsten: Das Verhältnis von Land und Esterházy

Kondolenz statt Klassenkampf lautete anlässlich des Ablebens von Paul Esterházy im Mai 1989 die Devise im Parteiorgan der burgenländischen SPÖ: Unter dem Titel "Abschied in Versöhnung" war in der "BF" ein überaus respektvoller Nachruf auf den in Zürich verstorbenen "letzten Fürsten" zu lesen.