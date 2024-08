Herbstgold in Eisenstadt verspricht „Verführung“

Mit Spannung erwartet die heimische und internationale Kulturszene die achte Ausgabe des Herbstgold Festivals, das vom 11. bis 22. September in Eisenstadt stattfindet. Unter dem Motto „Verführung“ präsentiert Intendant Julian Rachlin auch in diesem Jahr ein breites Spektrum an musikalischen und kulturellen Highlights. „Musik ist ein Akt der Verführung“, betont Rachlin und verspricht damit ein Festival, das das Publikum tief in die Welt der Klänge und Emotionen eintauchen lässt.

Der Eröffnungsabend am 11. September verspricht bereits ein erster Höhepunkt zu werden: Die legendäre Pianistin Martha Argerich führt gemeinsam mit Iddo Bar-Shaï und ihrer Tochter, der Schauspielerin Annie Dutoit-Argerich, durch Camille Saint-Saëns' „Karneval der Tiere“. Begleitet werden die Musikerinnen vom Chamber Orchestra of Europe, das auch mit Haydns Sinfonien glänzen wird.