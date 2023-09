Esterhazy Betriebe wandeln sich in Aktiengesellschaft um

Die Esterhazy Betriebe GmbH mit Sitz in Eisenstadt wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Damit sollen die organisatorischen und rechtlichen Strukturen an künftige Herausforderungen angepasst und ein nachhaltiges, wirtschaftliches Wachstum sichergestellt werden, betonte der bisherige Generaldirektor Stefan Ottrubay, der Vorsitzender des neu geschaffenen Aufsichtsrates wird, am Montag.

Eigentümerstruktur und Beteiligungsverhältnisse bleiben wie gehabt.

➤ Mehr dazu hier: Sehenswürdigkeiten - Mehr Besucher als vor der Pandemie