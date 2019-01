Das Esterhazy-Imperium in Zahlen

55 Millionen Euro. Melinda Esterhazy de Galantha hat fünf Privatstiftungen gestiftet, die Esterhazy Privatstiftung, F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt und Domänen Privatstiftung bilden den Kernbereich der heutigen Wirtschaftsbetriebe. Das operative Geschäft wird von Esterhazy Betriebe GmbH gemanagt. Alleine das Eigenkapital der GmbH beträgt fast 55 Millionen Euro, das Anlagevermögen 164 Millionen Euro. Insgesamt werden 327 Mitarbeiter beschäftigt.

40.000 Hektar Wald und Forst. Die Pannatura GmbH bewirtschaftet 40 Hektar Wald, davon 22.400 Hektar im Burgenland. Die Flächen reichen vom Leithagebirge bis in die Bucklige Welt, über die Bezirke Eisenstadt, Mattersburg und Oberpullendorf. Esterhazy’sche Forstfläche im Burgenland ist 80 Kilometer lang und bis zu 30 Kilometer breit.

130.000 Festmeter Holz. 30 Baumarten sind in ihren Wäldern heimisch, 130.000 Festmeter Rundholz werden jährlich eingeschlagen, es wird auch Industrie- und Brennholz erzeugt. Jährlich werden 50.000 Tonnen Hackgut erzeugt, pro Woche sind mitunter in Spitzenzeiten 300 Lkw unterwegs.

12.000 Christbäume. Auf 40 Hektar werden bei Oberpullendorf Weihnachtsbäume gezogen, davon werden jedes Jahr 12.000 Stück verkauft.

12.000 Hektar Wasser. Vom Neusiedler See (315 Quadratkilometer) sind rund 120 Quadratkilometer das größte Fischereirechtsrevier der Esterhazys, auch das Seebad Breitenbrunn gehört dazu. Der Neufelder See und kleinere Seen gehören zu ihrem Wasserreich.

5600 Hektar Landwirtschaft. Die Agrarsparte der Esterhazys zählt zu den größten Bio-Betrieben Österreichs, rund 2200 Hektar werden selbst bewirtschaftet, der Rest wird verpachtet. Angebaut werden Sonnenblumen, Getreide Ölkürbisse und Soja.

90 Hektar Weinrieden. Seit 250 Jahren bauen die Esterhazys Wein an, mittlerweile auf rund 90 Hektar Fläche.

3 Schlösser. Die Burg Forchtenstein, das Schloss Esterhazy ( Eisenstadt) und Schloss Lackenbach sind die baulichen Juwelen, zugleich gibt eine eigene Immobiliensparte samt Wohn- und Neubau.