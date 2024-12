Stadtvilla Eisenstadt: Das Haus, das Geschichte(n) erzählt

An der Adresse Pfarrgasse 20 soll die 100-jährige Geschichte der Landeshauptstadt lebendig und greifbar vermittelt werden - Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) nennt es ein "Jubiläumsgeschenk der Landeshauptstadt an die Burgenländerinnen und Burgenländer".

Bei einer Pressekonferenz im Eisenstädter Rathaus gab es am Dienstag Live-Hörproben: Die Sprecherinnen schlüpfen nämlich in die Rollen von fiktiven Charakteren, die reale Geschichten erzählen. Bestsellerautorin Martina Parker etwa ist als Haushälterin Mizzi eine Expertin zu den Themen Kinderbetreuung und Haushaltsführung. Die "Wirtinnen" Marold und Karlich wiederum wissen bestens um das gesellschaftliche Leben und den Klatsch und Tratsch in Eisenstadt Bescheid.

"Reporter" Altmann setzt die Politik und den wirtschaftlichen Aufschwung der "kleinsten Großstadt der Welt" in einen historischen Kontext. So ergibt sich am Ende ein differenziertes Bild der vergangenen 100 Jahre in Eisenstadt aus verschiedenen menschlichen Blickwinkeln.