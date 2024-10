Immobilienprojekt in Eisenstadt: „Zu groß, zu hoch, zu dicht“

Landeshauptstadt Mit 16.000 Einwohnern ist Eisenstadt die kleinste Landeshauptstadt, aber dank der Nähe zu Wien die am stärksten wachsende (plus 16,2 Prozent von 2011 bis 2023)

„Dass auf dem Grundstück gebaut wird, ist uns schon klar“, sagt einer der Anrainer zum KURIER. Aber die geplante „Wohnhausanlage“ passe nicht in dieses Gebiet an der Grenze von Eisenstadt zum Stadtteil Kleinhöflein , einer vor rund 50 Jahren eingemeindeten Weinbaugemeinde.

Es ist nicht das erste Mal, dass Projekte von Immobiliengesellschaften in der Landeshauptstadt Anrainer herausfordern. Zu groß und zu nah an den Einfamilienhäusern, lautete 2021 die Kritik an rund 40 frei finanzierten Wohnungen samt Tiefgarage am Rande des Eisenstädter Schlossparks. Verhindern konnten die Alteingesessenen das Vorhaben einer Wiener Firma am Ende aber nicht.

Noch ausstehend ist hingegen die Baubewilligung des Magistrats für 38 Wohneinheiten am Sätzenweg im Eisenstädter Stadtteil Sankt Georgen.