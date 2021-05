Dunkle Wolken über einem rosaroten Immobilienprojekt

Mitte März hat der KURIER über das Immobilienprojekt „La vie en rose“ – ein Leben in Rosa – in vorzüglicher Eisenstädter Lage berichtet. Anlass war der geballte Unmut der Anrainer darüber, dass die Wiener VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG unterhalb der Neuen Mittelschule rund 40 frei finanzierte Wohnungen mit Terrasse, Loggia oder Garten und einer Tiefgarage mit 74 Stellplätzen errichtet. 2018 hatte der Gemeinderat der Freistadt den Verkauf des Gemeindegrunds im Rosental um 1,2 Millionen Euro abgesegnet.

Der Bau sei für eine Einfamilienhaus-Gegend zu groß und zu nah an den Wohnhäusern, lautete die Kritik. Mittlerweile geht es aber nicht mehr bloß um Fragen von Lebensqualität, Ästhetik und möglichem Wertverlust bestehender Einfamilienhäuser, sondern ums Strafrecht.